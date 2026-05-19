Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туле стартовал ремонт участка дороги на Красноармейском проспекте

Завершить работы планируется до 1 октября.

Ремонт участка дороги на Красноармейском проспекте протяженностью более 2 км стартовал в Туле. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».

Специалисты полностью заменят асфальтовое покрытие, обустроят ливневую канализацию, тротуары и остановочные площадки. Также они установят дорожные знаки и нанесут разметку. Отмечается, что на время работ на отдельных отрезках проспекта возможны частичные ограничения движения, поэтому водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрутов. Завершить ремонт планируется до 1 октября 2026 года.

Обновленный проспект обеспечит более безопасный и удобный подъезд к Московскому вокзалу и ключевым социальным объектам. Кроме того, улучшится доступ к музею, выставочному залу и художественной школе имени В. Д. Поленова. Новое дорожное покрытие и сопутствующая инфраструктура повысят эффективность общественного транспорта и ускорят проезд служб оперативного реагирования.

Всего в этом году в Туле отремонтируют четыре улицы. Общая протяженность обновляемых участков превысит 5 км. Помимо Красноармейского проспекта, в порядок приведут еще три улицы — Новомосковскую, имени Ф. Смирнова и имени В. Галкина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше