В Туле стартовал ремонт участка дороги на Красноармейском проспекте

Ремонт участка дороги на Красноармейском проспекте протяженностью более 2 км стартовал в Туле. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Специалисты полностью заменят асфальтовое покрытие, обустроят ливневую канализацию, тротуары и остановочные площадки. Также они установят дорожные знаки и нанесут разметку. Отмечается, что на время работ на отдельных отрезках проспекта возможны частичные ограничения движения, поэтому водителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрутов. Завершить ремонт планируется до 1 октября 2026 года.
Обновленный проспект обеспечит более безопасный и удобный подъезд к Московскому вокзалу и ключевым социальным объектам. Кроме того, улучшится доступ к музею, выставочному залу и художественной школе имени В. Д. Поленова. Новое дорожное покрытие и сопутствующая инфраструктура повысят эффективность общественного транспорта и ускорят проезд служб оперативного реагирования.
Всего в этом году в Туле отремонтируют четыре улицы. Общая протяженность обновляемых участков превысит 5 км. Помимо Красноармейского проспекта, в порядок приведут еще три улицы — Новомосковскую, имени Ф. Смирнова и имени В. Галкина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.