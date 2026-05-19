Умер Ветеран Великой Отечественной Виталий Лавриков

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Саратова Виталий Лавриков скончался в возрасте 100 лет, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
«Руководство и личный состав ГУМВД России Саратовской области выражают искренние соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке Виталия Павловича Лаврикова, участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Саратова», — говорится в сообщении главка в канале на платформе «Макс».
Виталий Павлович родился 28 апреля 1926 года, фронтовой путь начал в 1945 году после окончания авиационного училища. Принимал участие в боях на территории Германии. За смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества, был награжден медалью «За Победу над Германией».
После войны Лавриков окончил юридический вуз и более 30 лет работал в органах правопорядка. После выхода в отставку работал с молодежью как ветеран системы МВД.