Легенды «Ротора» Есипов и Нидергаус встретятся с болельщиками перед главным матчем сезона

На «Волгоград Арене» 20 мая перед матчем «Ротора» и тольяттинского «Акрона» за право выхода в РПЛ пройдет автограф-сессия с легендами волгоградского футбола. Болельщики сине-голубых смогут сделать памятные фото и получить снимки с подписями от Валерия Есипова и Владимира Нидергауса.
Напомним, «Ротор» завершил сезон в Первой лиге на 4‑м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счётом 5:0. Команда получила шанс на повышение, если обыграет в стыковых матчах «Акрон».
Отметим, на этот поединок к утру 19 мая было выкуплено уже более 27 тысяч билетов. Футбольный матч на «Волгоград Арене» стартует в 19:30.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше