76-летняя китаянка стала блогером ради будущего дочерей-близнецов

76-летняя Шэн Хайлинь из Китая стала блогером, чтобы обеспечить будущее своих дочерей-близнецов. Женщина пережила потерю старшей дочери, родила в 60 лет и потеряла все сбережения из-за мошенников. Сегодня у нее почти миллион подписчиков, а поклонники ласково зовут ее «Мать Шэн». Историю женщины рассказал портал South China Morning Post.
В 2009 году Шэн потеряла старшую дочь — девочка погибла от отравления угарным газом. Оправившись от удара судьбы, через год женщина, которой тогда было 60 лет, решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Несмотря на тяжелую беременность, Шэн и ее супруг стали родителями девочек‑близнецов.
До пенсии Шэн руководила клиникой, а ее муж преподавал в университете — семья жила благополучно. Но воспитание детей потребовало значительных расходов. Шэн продолжала работать: ездила по стране с лекциями о здоровье и правильном питании. В 2016 году ее муж перенес инсульт, а в 2022‑м ушел из жизни из‑за проблем с сердцем и легкими. Вскоре после этого женщина столкнулась с новой бедой: она лишилась всех сбережений, попав в руки мошенников.
В 73 года Шэн нашла новый путь — она начала вести прямые эфиры в социальных сетях. В своих роликах она делится кулинарными рецептами, советами по воспитанию детей и рассказывает о здоровом образе жизни. Кроме того, женщина продвигает товары для дома и здоровья. Ее искренность и жизнелюбие привлекли огромную аудиторию.
Шэн открыто говорит о том, как непросто быть матерью 16‑летних девочек в ее возрасте. Она старается понимать интересы дочерей, оставаться молодой душой и следить за молодежными трендами. Своим примером женщина вдохновляет родителей, переживших утрату: она показывает, что даже после тяжелых испытаний можно найти силы двигаться вперед и строить новую жизнь.