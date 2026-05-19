Во время ссоры в Волгодонске мужчина до смерти забил знакомую

В Волгодонске мужчина до смерти забил знакомую. Драма разыгралась в одной из квартир многоэтажного дома на улице Карла Маркса. Об этом официально рассказали в социальных сетях регионального Следкома. Подозреваемым оказался 48-летний местный житель.
— Фигурант находился в состоянии сильного опьянения. В ходе вспыхнувшей ссоры он нанес 47-летней знакомой удары кулаком в область головы. От полученной тяжелой травмы потерпевшая скончалась прямо на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.
После жестокой расправы мужчина не смог уйти от ответственности. Следователи уже детально осмотрели квартиру и тело погибшей. Специалисты назначили необходимые медицинские и генетические экспертизы для установления всех обстоятельств.
Сейчас волгодонец задержан. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители решают вопрос о заключении фигуранта под стражу и продолжают выяснять истинные мотивы преступления.
