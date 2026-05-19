Дятлова рассказала, заставят ли самокатчиков ездить только по проезжей части

В ближайшее время нарушителей будут ждать штрафы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде не планируют полностью перемещать электросамокаты на проезжую часть. Об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала во время прямой линии во «ВКонтакте», во вторник, 19 мая, отвечая на вопрос жительницы о безопасности на тротуарах.

По словам сити-менеджера, тема СИМов остаётся самой обсуждаемой, но заставить их пользователей ездить только по дорогам, власти не намерены. Вместо этого в мэрии хотят разделять потоки там, где это возможно. При строительстве, реконструкции и капремонте улиц в проекты включают велодорожки. В качестве примера Дятлова привела Катина, Карташева, а также будущие решения на Автомобильной, Павла Морозова и в других местах.

На улицах, где отдельную инфраструктуру сразу построить нельзя, будут наносить разметку. Она должна показать, где двигаться пешеходам, а где — пользователям СИМов.

Дятлова отметила, что средства индивидуальной мобильности уже закреплены в федеральном регулировании. К ним относятся электросамокаты, велосипеды, моноколёса и другие подобные устройства. Полный запрет, по её словам, юридически невозможен.

В мае власти планируют внести изменения в правила благоустройства Калининграда. После этого региональные структуры должны подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы для самокатчиков появилась финансовая ответственность за нарушения.

Елена Дятлова пообещала разобраться с оголтелыми самокатчиками.

