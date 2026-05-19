В Таганроге осудили курьера телефонных мошенников. Об этом официально рассказали в социальных сетях прокуратуры Ростовской области. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель Ростова. Молодой человек планировал забрать большую сумму у доверчивой женщины.
— Суд вынес обвинительный приговор ростовчанину. Он признан виновным в покушении на мошенничество. В 2025 году сообщник фигуранта позвонил пожилой женщине. Аферист ввел ее в заблуждение и убедил передать все накопления для сохранности, — сообщили в надзорном ведомстве.
Подсудимый выполнял в этой преступной схеме классическую роль курьера. Парень пришел домой к потерпевшей забрать миллион рублей. Однако довести свой умысел до конца он не смог. Прямо на месте преступления его оперативно задержали сотрудники полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Отбывать его парень будет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении телефонного организатора силовики сейчас выделили в отдельное производство.
