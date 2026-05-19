Мэрия недовольна качеством уборки общественных туалетов

Калининградская служба заказчика ищет нового подрядчика для уборки общественных туалетов. Причиной стало неудовлетворительное качество работы действующего исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Качество работы подрядчика, который занимается уборкой общественных туалетов, нашу Службу заказчика не устраивает, поэтому к июню коллеги ищут нового исполнителя», — отметили в мэрии.
Заявки на участие в торгах на сайте госзакупок принимают до 25 мая, выберут подрядчика 27 мая. В администрации уточнили, что средняя стоимость одной уборки общественного туалета на рынке клининговых услуг составляет 873 рубля, однако по итогам торгов рассчитывают снизить стоимость контракта.
Речь идёт о шести модульных санузлах, расположенных на улицах Трибуца, Рокоссовского, Краснооктябрьской, Летней, Пролетарской, а также в сквере 70-летия Калининградской области. Каждый из них необходимо убирать три раза в день.
В перечень работ входит генеральная уборка в утренние часы — мытьё стен и дверей с дезинфицирующими средствами, обработка сантехники, очистка зеркал и стеклянных поверхностей, удаление загрязнений, пополнение запасов туалетной бумаги и жидкого мыла, а также уборка прилегающей территории в радиусе пяти метров. Днём и вечером предусмотрена текущая уборка.
В мэрии подчеркнули, что на время поиска нового подрядчика общественные туалеты продолжат работать в обычном режиме — круглосуточно.