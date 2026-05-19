Врачи извлекли из желудка волгоградца более 200 монет, гайки и дверные петли

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области 50-летний пациент поступил в 25-ю больницу города с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Однако исследование его внутренних органов поразило даже опытных врачей: в животе и пищеводе волгоградца оказалось 227 инородных тел, среди которых были монеты различного номинала на общую сумму 875 рублей), а также 11 гаек и две дверные петли.