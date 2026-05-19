Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи извлекли из желудка волгоградца более 200 монет, гайки и дверные петли

Врачи Волгограда провели уникальную операцию мужчине, в животе и пищеводе которого оказалось более 200 инородных тел.

Врачи Волгограда провели уникальную операцию мужчине, в животе и пищеводе которого оказалось более 200 инородных тел.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области 50-летний пациент поступил в 25-ю больницу города с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Однако исследование его внутренних органов поразило даже опытных врачей: в животе и пищеводе волгоградца оказалось 227 инородных тел, среди которых были монеты различного номинала на общую сумму 875 рублей), а также 11 гаек и две дверные петли.

«Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжелых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента», — отметили волгоградские медики.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность для пациента и исключить риск, лечение проходило в несколько этапов. Операцию по извлечению монет и других инородных тел проводила заведующая эндоскопическим отделением ГУЗ «ГКБСМП 25» Галина Михайличенко.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении комитета.