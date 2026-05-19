Десятки водоёмов Ростовской области ждут расчистки

В Ростовской области продолжат расчищать реки и водоёмы. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Специалисты работают над спасением бассейна Дона. Сейчас в активной стадии два ключевых участка. На реке Чепрак в Пролетарске работы выполнены наполовину — полностью завершить расчистку планируют к 2027 году. Большие работы идут на балке Темерник: подрядчики уже убрали мусор на участке длиной более пяти километров. Весь объект сдадут к 2028 году.
В текущем сезоне эксперты также детально обследуют ещё 15 водных объектов в 14 муниципалитетах. Параллельно в регионе укрепляют старую инфраструктуру. Рабочие завершили капремонт плотины в Зерноградском районе и привели в порядок три гидротехнических сооружения в Ростове и области. До конца 2026 года специалисты оценят состояние ещё 80 объектов по всему региону.