Прямые рейсы из Петербурга в Шымкент запустят с 1 июня

Это станет вторым направлением из Северной столицы после маршрутов в Астану.

Источник: Комсомольская правда

С начала июня 2026 года одна из авиакомпаний начнет выполнять регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Шымкентом. Это станет вторым направлением из Северной столицы после маршрутов в Астану. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково».

— Ожидается, что Шымкент превратится в значимый транзитный узел для полетов в Юго-Восточную Азию. Город предлагает современные терминалы и удобные стыковки для быстрого и комфортного сообщения с Китаем, Кореей, Таиландом и другими странами, — уточнили в пресс-службе аэропорта. Сначала будут выполняться два рейса в неделю, а в следующем году их количество планируется увеличить до пяти.

Шымкент — это город с богатой историей и культурой, население которого составляет более 1,2 миллиона человек. Ожидается, что новое направление будет востребовано, особенно среди студентов и людей, переезжающих на постоянное жительство.