Как спасти юных от опасностей цифровой среды

Илья Елясов из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (киберполиции) МВД России привёл такие цифры: после старта мощной информационной работы против мошенников с октября 2025 года киберпреступлений вообще в России всё же стало на 12% меньше. Но в отношении детей и подростков их стало больше на 86% сразу! Мошенники научились через детей добираться до средств их родителей!