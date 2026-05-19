В Брянской области отремонтируют подъезд к поселку Выгоничи

Подъезд к поселку городского типа Выгоничи с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь протяженностью 1,4 км отремонтируют в Брянской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Прежде всего уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Параллельно отремонтируют существующие и обустроят новые тротуары, а также заменят пешеходное ограждение. Кроме того, обновят посадочные площадки для общественного транспорта, переустроят «лежачие полицейские» и смонтируют новое наружное освещение. При этом специалисты приведут в порядок пересечения, примыкания и съезды, а на заключительном этапе установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Чтобы свести к минимуму неудобства для водителей, полное перекрытие движения не предусмотрено: работы организуют поэтапно — на одной половине проезжей части, при сохранении движения по другой. Такой режим обеспечит непрерывное транспортное сообщение на всем протяжении ремонтируемого участка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.