Насмерть забивший прохожего нижегородский подросток получил срок

Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года 15-летний подросток, находясь на улице Советской Армии совместно со своей малолетней знакомой, из-за отказа местного жителя дать им сигарет и сотовый телефон, жестоко избили его. В течение длительного времени подростки наносили потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.