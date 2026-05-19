Госдума упростила порядок оформления водителей с признаками опьянения

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются пьяных водителей. Полицейским сократили количество документов, которые нужно оформлять при их выявлении, а значит, дело должно пойти быстрее.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при выявлении водителя с признаками опьянения инспектору нужно составить до пяти документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования на алкогольное опьянение, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении, протокол задержания транспортного средства.
На оформление каждого документа уходит около пяти минут. Бывает и больше. Но теперь ситуация должна измениться. Согласно принятым поправкам, у двух документов появится альтернатива. Вместо оформления отдельных протоколов об отстранении от управления и задержании транспортного средства инспектор сможет сделать отметки об этом в протоколе об административном правонарушении или других документах. Все необходимые данные и для отстранения, и для задержания транспорта в них есть.
В пояснительной записке говорится, что благодаря поправкам полицейские сэкономят время, а кроме того, сократятся финансовые затраты на бланки.
Сейчас новый закон на рассмотрении в Совете Федерации.
Добавим, что за четыре месяца этого года только в Нижнем Новгороде из-за нетрезвых водителей произошло 12 ДТП, в которых четыре человека погибли.
Госавтоинспекторы составили 461 административный материал. В отношении 62 водителей, севших пьяными за руль повторно, возбудили уголовные дела.
В эти дни проходят масштабные рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что до 26 мая сотрудники Госавтоинспекции на дорогах областного центра переведены на усиленный режим работы.
За управление транспортом в опьянении, а также за отказ от медосвидетельствования грозит штраф в 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
В полиции призвали нижегородцев сообщать о пьяных водителях по телефону 112 с указанием номера автомобиля и примерного маршрута движения.
За достоверную информацию, которая позволит задержать нарушителя, полагается вознаграждение — 5000 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 340 пьяных водителей в майские праздники задержали в Нижегородской области.