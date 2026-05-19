Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние звонки не планируют отменять в Нижегородской области

Формат последних звонков и выпускных вечеров определяют руководители школ.

В Нижегородской области не планируют отменять последние звонки из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщиили в NewsNN со ссылкой на главу Минобра региона Михаила Пучкова.

Михаил Пучков отметил, что школы имеют в распоряжении методички на случай ЧП. В них также учтены вопросы антитеррористической защиты.

Формат последних звонков и выпускных вечеров определяют руководители школ. Решение зависит от обстановки в конкретном муниципалитете. Это распространяется и на решение о допуске родителей на линейки.

Министерство образования Нижегородской области также уделяет внимание безопасности на пунктах проведения госэкзаменов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше