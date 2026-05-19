Власти Балтийска рассказали, каким будет сквер воинов-интернационалистов после благоустройства

В Балтийске благоустроят сквер воинов-интернационалистов. О планах рассказали в местной администрации.
«Проект полного обновления сквера и реконструкции городского фонтана уже в работе», — говорится в сообщении.
О будущем общественном пространстве говорят как о современном, уютном и безопасном месте для отдыха всей семьей.
В планах заменить покрытие дорожек, организовать новый фонтан и ливневку, установить малые архитектурные формы, сделать освещение, благоустроить детскую площадку.
Жемчужиной пространства называют часовню Дмитрия Донского, построенную по прототипу святыни в Московском Даниловском монастыре. Ее капитально отремонтируют.
Сроков не называют.
«Балтийск должен быть не только городом с героическим прошлым, но и территорией с комфортным настоящим», — прокомментировали в администрации муниципалитета.