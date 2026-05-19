В Обнинске прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошли с 14 по 17 мая в Обнинске. Мероприятие состоялось при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Калужской области.
В этом году площадкой стала спортшкола олимпийского резерва «Квант», где на помост вышли юноши и девушки 10−12 и 13−15 лет. Всего участие приняли более 200 спортсменов из 16 регионов России.
Программу дополнили показательные выступления воспитанниц отделения чир-спорта и юных тяжелоатлетов из спортшколы «Квант». По итогам стартов победителям и призерам вручили медали и кубки с портретом Г. К. Жукова.
