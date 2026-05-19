На улице Театральной в Черняховске завершают капремонт двух домов конца XIX века

На улице Театральной в Черняховске завершают капитальный ремонт двух домов конца XIX века. Информацию об этом опубликовал глава округа Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня провёл выездной мониторинг на улице Театральной, 14а и 14б, где завершается капитальный ремонт фасадов и кровель. В работе на этих объектах применяются современные строительные технологии и сертифицированные материалы, что позволяет не только значительно продлить срок службы зданий, но и сделать их более комфортными для проживания», — сообщил Вобликов.
Дома построили в 1885 году. По контракту подрядчику необходимо привести в порядок фасады и крыши зданий. Специалисты также создают новые двери и козырьки по историческим референсам.
Обновлением старинных зданий занимается ООО «ТерраСтрой». В декабре 2023 года с компанией заключили контракты на подготовку проектной документации и ремонта на общую сумму 19 миллионов рублей.
