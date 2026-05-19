Многодетная пермячка год платила по чужим долгам

Из-за неразберихи в базах данных госструктур жительница Перми лишилась пособий на детей и оплачивала коммунальные счета женщины из Свердловской области.
На информацию о том, что местная жительница перестала получать деньги на своих четверых детей, прокурор Уинского района Прикамья Евгений Вековшинин наткнулся при мониторинге соцсетей. Связано это было с путаницей в цифровых архивах региональных ведомств.
— Татьяна Путилова прописана у нас в Уинском. Многодетная мать попала в сложную ситуацию из-за своего двойника, — пояснил «РГ» Евгений Вековшинин. — Оказалось, что в городе Качканар Свердловской области проживает женщина, у которой совпадают с нашей не только имя и фамилия, но и дата рождения.
Из-за накопившихся коммунальных долгов приставы арестовали банковские счета Татьяны и ее дом.
Прокурор выяснил, что с начала прошлого года к женщине поступают уведомления об оплате счетов за коммуналку. Причем среди услуг там указано отопление. А у Путиловой дом в Уинском, где печка топится дровами. Вскоре долгов накопилось на несколько сотен тысяч рублей. Приставы арестовали счета в банках и дом. Татьяна наняла юриста, который несколько месяцев «отбивал» ее от приставов. Чиновники не стали исправлять свои ошибки, и ей пришлось обращаться в суд. В процессе договорились до того, что якобы компьютер выдал неверные данные.
После десятка судебных заседаний справедливость восторжествовала. Но и тут без проблем не обошлось. Оказалось, что имя Путиловой в решениях было указано неверно. Ей опять пришлось идти в суды, восстанавливать имя. Кроме того, она оплатила госпошлину и захотела вернуть эти деньги — вины-то на ней нет. Но и тут возникли бюрократические преграды. Часть денег от суммы уплаченных госпошлин вернуть удалось.
И только Татьяна успокоилась, как на нее свалилась новая беда. Она осталась без пособий на детей: после внесения изменений в базы данных у Путиловой появилась регистрация и в Уинском, и в Качканаре. Прокурор вмешался в ситуацию, и сейчас женщине вновь назначены пособия.