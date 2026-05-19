Вузы Беларуси выделили 850 бюджетных мест для россиян

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Белорусские вузы выделили 850 бюджетных мест для абитуриентов из России, сообщил начальник главного управления Министерства образования Сергей Пищов в эфире «Первого информационного».
Он отметил, что для россиян созданы равные с белорусами условия поступления в университеты страны.
По словам представителя Минобра, абитуриенты из РФ смогут поступать в вузы республики и по результатам централизованного тестирования. В таком случае они будут участвовать в одном конкурсе с белорусами.
«Для этого им необходимо зарегистрироваться и пройти централизованное тестирование на таких же равных условиях, как и белорусским абитуриентам. Также в последние годы для ребят из Российской Федерации выделяется ежегодно около 850 бюджетных мест для поступления по результатам единого государственного экзамена», — сказал Пищов.
Зачисляют абитуриентов из РФ без дополнительных испытаний на основании результатов ЕГЭ. Главное условие, чтобы балл по профильным предметам был не ниже 70% от максимально возможного.