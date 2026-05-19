В Липецке стартовал ремонт участка дороги на Поперечном проезде

Ремонт участка дороги на Поперечном проезде протяженностью 420 метров стартовал в Липецке. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Работы организованы поэтапно. Сначала дорожники приступили к демонтажу тротуаров, затем будет выполнено фрезерование изношенного асфальта, после чего уложат новое полотно. Завершится обновление нанесением разметки и установкой дорожных знаков. Кроме того, для повышения безопасности движения на участке смонтируют новый светофор.
Необходимость ремонта этого участка обусловлена тем, что он обслуживает значительный транспортный поток. Вдоль него расположены предприятия металлообрабатывающей отрасли, автосервисы и хозяйственные постройки.
Всего в Липецке планируется обновить 16 дорожных объектов, и на 14 из них работы уже идут. В ближайшее время стартует ремонт на улице Карла Маркса и проезде Сержанта Кувшинова. Все запланированные работы планируют завершить к концу лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.