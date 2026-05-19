Дело экс-замглавы МЧС Кубани поступило в ростовский суд

В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Его обвиняют в организации двух покушений на убийство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, вместе с экс-чиновником по делу проходит некий Мелько Джемо. Обоим фигурантам вменяют два эпизода покушения на убийство. Дата начала слушаний пока не назначена.
Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы в Ростов-на-Дону, чтобы исключить возможное давление на процесс со стороны лиц, связанных с фигурантом.
Согласно материалам следствия, речь идет о двух эпизодах покушения на убийство лица, находившегося в беспомощном состоянии, а также об организации приготовления к убийству по найму из корыстных побуждений (статья 105 УК РФ). Преступления не были доведены до конца по не зависящим от Симоненко обстоятельствам.
Джемо, в свою очередь, обвиняется в подстрекательстве к убийству, то есть в склонении другого лица к таким действиям за вознаграждение.
Симоненко арестовали в июле 2025 года. В числе доказательств — показания его бывших подчиненных, потерпевших и свидетелей.
Добавим, что в апреле 2026 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и членов его семьи на сумму около 360 миллионов рублей. Как было установлено, экс-полковник использовал служебное положение для незаконного обогащения и оформлял активы на родственников и доверенных лиц.
Сергей Симоненко проходил службу в системе МЧС с 2003 года, занимая различные должности в краевом управлении. В 2023 году он стал заместителем начальника регионального управления МЧС по Краснодарскому краю. В 2024 году некоторое время исполнял обязанности руководителя управления.