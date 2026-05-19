Нижегородские полицейские примут участие во всероссийском турнире по хоккею

Открытие юбилейного десятого всероссийского турнира по хоккею для полицейских прошло в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
С 18 по 23 мая 20 команд сотрудников МВД из разных городов страны проявят спортивный дух и мастерство в борьбе с клюшкой на льду. На церемонии открытия уже по традиции команды совершили круг почета по хоккейной коробке и отправились готовиться к матчам.
Капитан хоккейной команды нижегородских полицейских Евгений Миронов отметил особую атмосферу первых матчей чемпионата, наполненных эмоциями, трепетом и зарядом на победу. Он также напомнил, что хоккей тренирует выносливость и скорость, отвлекает от тревожных мыслей и заряжает энергией.
