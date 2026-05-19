Рыбалка в Волгоградской области в мае-июне 2026: где клюет, что ловить и куда поехать за трофеем

Волгоградская область уже много лет считается одним из лучших регионов России для любительской рыбалки. Здесь встречаются и трофейный судак, и осторожный сазан, и активная щука, а количество перспективных мест позволяет рыбачить как с берега, так и с лодки. Особенно популярна рыбалка в Волгоградской области в мае и июне — именно в это время начинается активный клев после весеннего половодья.