Какой сегодня праздник: Дeнь poждeния джинcoв

День рождения джинсов отмечают ежегодно 20 мая. Он посвящён одной из самых популярных вещей в мире. В 1873 году в этот день предприниматель Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис получили патент на производство прочных рабочих брюк из плотной хлопчатобумажной ткани с металлическими заклёпками в местах наибольшей нагрузки. Изначально брюки позиционировались как рабочая одежда для шахтёров, фермеров и золотоискателей. Главная инновация — металлические заклёпки на карманах и в области гульфика, которые усиливали конструкцию. А стоили первые джинсы 1 доллар 46 центов. Первые модели были коричневого цвета. Синий оттенок (индиго) стал стандартом позже — он лучше скрывал грязь. В СССР джинсы стали культом в 1960‑х, символизируя «западную свободу».
Сегодня Всемирный день пчёл, который был учрежден еще в 2017 году. Дата приурочена ко дню рождения Антона Янши (1734−1773) — словенского пчеловода, одного из основоположников современного пчеловодства. Он родился 20 мая 1734 года и внёс значительный вклад в развитие отрасли, в том числе написал пособие по пчеловодству. Пчёлы играют критическую роль в поддержании биоразнообразия и урожайности: обеспечивают опыление фруктов, овощей, орехов, ягод и других культур и способствуют сохранению дикорастущих растений. Кстати, для производства 1 кг мёда пчёлам нужно посетить около 8 млн цветков.
Сегодня профессиональный праздник врачей, чья работа связана с лечением травм, переломов, ушибов, ожогов и других повреждений опорно‑двигательного аппарата. Еще в Древнем Египте и Греции врачи пытались лечить переломы и вывихи. Гиппократ систематизировал знания о лечении травм в трудах «О переломах» и «О суставах». На Руси специалистов по вправлению костей называли костоправами. В 1654 году в Москве открылась первая костоправная школа по указу царя Алексея Михайловича.