Какой сегодня праздник: Дeнь poждeния джинcoв

День рождения джинсов отмечают ежегодно 20 мая. Он посвящён одной из самых популярных вещей в мире. В 1873 году в этот день предприниматель Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис получили патент на производство прочных рабочих брюк из плотной хлопчатобумажной ткани с металлическими заклёпками в местах наибольшей нагрузки. Изначально брюки позиционировались как рабочая одежда для шахтёров, фермеров и золотоискателей. Главная инновация — металлические заклёпки на карманах и в области гульфика, которые усиливали конструкцию. А стоили первые джинсы 1 доллар 46 центов. Первые модели были коричневого цвета. Синий оттенок (индиго) стал стандартом позже — он лучше скрывал грязь. В СССР джинсы стали культом в 1960‑х, символизируя «западную свободу».