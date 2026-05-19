Встретивший Путина 25 лет назад китаец заявил, что хочет построить мост дружбы

4 августа 2025 года Пэн Пай рассказал, что 25 лет назад он находился в парке Бэйхай и услышал о том, что Владимир Путин находится там же. Когда мальчик увидел российского лидера, он помахал ему рукой. После этого Путин подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же был сделан снимок, благодаря которому китаец стал знаменитым.