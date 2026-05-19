Встретивший Путина 25 лет назад китаец заявил, что хочет построить мост дружбы

Китайский инженер Пэн Пай, который в 2000 году сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным, во вторник, 19 мая, выразил желание строить мост дружбы между Пекином и Москвой. В среду, 20 мая, он сможет лично встретиться с российским лидером в китайской столице.
— Я занимаюсь строительством дорог, мостов и тоннелей. Я бы хотел строить мост дружбы между Россией и Китаем, — рассказал инженер в беседе с российскими журналистами.
Пэн Пай добавил, что встреча с Путиным 25 лет назад побудила его получить высшее образование в России. В период с 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Инженер выразил благодарность своим российским преподавателям, подчеркнув, что их требовательный, но доброжелательный подход помог ему построить успешную карьеру, передает ТАСС.
4 августа 2025 года Пэн Пай рассказал, что 25 лет назад он находился в парке Бэйхай и услышал о том, что Владимир Путин находится там же. Когда мальчик увидел российского лидера, он помахал ему рукой. После этого Путин подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же был сделан снимок, благодаря которому китаец стал знаменитым.