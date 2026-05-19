В Сочи после ремонта открылся мемориальный дом Николая Островского

Мемориальный дом советского писателя Н. А. Островского открылся в Сочи после ремонта, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Работы прошли в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Это первая за более чем 40 лет комплексная реставрация: здание капитально не ремонтировалось с 1980 года. Специалисты укрепили фундамент, полностью заменили инженерные коммуникации, включая системы отопления и вентиляции, необходимые для сохранности экспонатов, а также отреставрировали двери, окна и напольный паркет.
«При проведении реставрационных работ главной задачей было сохранить уникальность и мемориальность дома — и это удалось: экспозиция восстановлена именно так, как это было в 1937 году при открытии музея. Благодарим реставраторов, музейных сотрудников и родственников Николая Алексеевича за эту непростую кропотливую работу», — отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.
В день открытия для гостей провели концертную программу «Музыка в жизни Н. А. Островского»: в кабинете писателя звучал его рояль 1904 года. Затем состоялась экскурсия по дому: посетителям показали семейные помещения — прихожую, кухню, столовую и жилые комнаты, а также личные покои Островского.
