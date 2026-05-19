Илья Авербух приглашает красноярцев вместе пробежать дистанцию Зелёного Марафона

30 мая в Красноярске на острове Татышев (восточный вход) состоится СберПрайм Зелёный Марафон Сбера. Мероприятие объединит как беговые соревнования на различные дистанции, так и большой семейный праздник в преддверии лета.
В этом году откроет СберПрайм Зелёный Марафон и даст старт всем забегам Илья Авербух, известный российский фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы, победитель финала Гран-при и многократный чемпион России в танцах на льду. Гости праздника смогут сфотографироваться с ним и взять автограф. Также он пробежит основную дистанцию с участниками забега. Зарегистрироваться для участия в забегах можно уже сейчас. Участие бесплатное.
Детские дистанции запланированы на 500 метров и 1 километр. Взрослые с 14 лет смогут пробежать дистанцию 4,2 километра. Самая протяженная дистанция для профессионалов — 10 километров. Гостей праздника также ждут северная (скандинавская) ходьба и инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья. Для получения стартового номера и участия в забегах необходима медицинская справка.
В этом году предусмотрены забеги еще на двух дистанциях, 5 км и 1 км, — в поддержку Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух».
Партнёром марафона выступает подписка СберПрайм. На площадке у старта и финиша организуют тематические активности, музыкальные зоны и подарки от партнёров. Для гостей праздника будут работать праздничные, семейные, благотворительные и экологические локации, состоятся викторины, где можно выиграть много полезных товаров и сертификатов для активного отдыха, спорта и туризма, велосипед и многое другое. Зрителей и болельщиков ждут праздничные концерты и другие развлекательные активности: фотозоны, гигантская Дженга, игры, детские локации, йога, изготовление брелоков с сусликом и СберКотом. Самым маленьким гостям организаторы готовят бесплатные сладкие угощения, мороженое и медали для каждого участника детского забега.
Победителей забегов ждут медали и ценные призы от партнёров. Призёрам дистанции 4,2 км зачислят до 15000 на карту «Копилка» от торговой сети «Командор». Первая 1000 финалистов на 10 км и 4,2 км также получат медали.
«Сбер приглашает всех горожан и гостей города на большой семейный и спортивный праздник — Зелёный Марафон. Каждый год мы стараемся удивлять наших гостей новыми форматами и хедлайнерами. В этом году вместе с нами бежит известный фигурист Илья Авербух. Кроме того, мы расширили количество дистанций: теперь в Зелёном Марафоне могут участвовать и любители ходьбы — им можно пройти свой экокилометр в поддержку Всероссийской экологической акции “Выбираю чистый воздух”, — сообщил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.
Зарегистрироваться на дистанции Зелёного Марафона можно до 26 мая включительно. Стартовые номера можно будет получить 28 и 29 мая с 10:00 до 21:00 в Беговом центре на ул. Дубровинского, 1ж.
