Молодой врач в Китае отправился на похороны друга и умер, пока нес его гроб

В китайском городе Бицзе провинции Гуйчжоу 30-летний врач поехал на похороны друга и скончался во время церемонии. В момент, когда мужчина помогал нести гроб своего друга, он упал на землю и умер. Об этом сообщило местное агентство Sohu.
По словам очевидцев, прибывшие на место случившегося специалисты не успели помочь упавшему врачу. Причиной его внезапной смерти стал сердечный приступ. Родители умершего заявили журналистам, что не намерены требовать компенсацию от семьи его друга, которая разрешила ему нести гроб, передает агентство.
16 мая СМИ сообщили, что в британском Виндзоре военнослужащий из королевского отряда скончался при падении с лошади на Королевской конной выставке. Полиция Темз-Вэлли назвала смерть необъяснимой, но отметила, что она не вызывает подозрений. По словам представителя Букингемского дворца, король Карл III был «глубоко потрясен и опечален» произошедшим.
22 сентября 2025 года стало известно, что популярный французский стример Рафаэль Гравен, известный под псевдонимами Жан Порманов и JP, внезапно скончался в коммуне Конт на юго-востоке Франции. Трагедия произошла во время его прямого эфира, который длился более 12 дней.