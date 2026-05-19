В селе Объячево в Коми фермеры представили продукцию на аграрной ярмарке

Сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2026» прошла в селе Объячево Республики Коми, сообщили в администрации Прилузского района. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В работе ярмарки приняли участие более 30 производителей и поставщиков. Среди них были организации, крестьянско‑фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства.
Посетителям предложили широкий выбор посадочного материала: саженцы плодово‑ягодных культур и цветов, рассаду овощей, семенной картофель. Помимо этого, был представлен обширный ассортимент продуктов питания: колбасы, рыба, хлебобулочные изделия, а также сладости: пряники, конфеты, орехи. Кроме продовольственных товаров, на ярмарке можно было приобрести текстиль, металлоизделия и сувенирную продукцию.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.