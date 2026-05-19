Вассерман после просьбы иркутян к Цзиньпину назвал печальной ситуацию со школами

Сейчас в России ведется работа по восстановлению федерального характера системы образования, однако многое зависит от регионов, которые испытывают нехватку средств. Несмотря на разработку единых учебников истории, проблемы остаются, а у регионов нет денег на их решение. Об этом во вторник, 19 мая, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.