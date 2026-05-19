В Архангельске впервые открылся детский музейный центр

Музейный центр предназначен для детей от 5 до 11 лет, первая экспозиция в нем посвящена тканям и профессии реставратора. Посетители будут знакомиться с предметами из текстильной коллекции Архангельского краеведческого музея, узнают, как создавались ткани на Русском Севере, почему текстиль требует особых условий хранения и как музейные специалисты сохраняют старинные предметы. Экспозицию дополняет серия видеороликов.