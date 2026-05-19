В Архангельске впервые открылся детский музейный центр

Первый в Поморье детский музейный центр «Лаборатория предмета» открылся в Архангельске при поддержке нацпроекта «Семья». Интерактивное пространство разместилось в трех залах историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы», сообщили в областном министерстве культуры и туризма.
Музейный центр предназначен для детей от 5 до 11 лет, первая экспозиция в нем посвящена тканям и профессии реставратора. Посетители будут знакомиться с предметами из текстильной коллекции Архангельского краеведческого музея, узнают, как создавались ткани на Русском Севере, почему текстиль требует особых условий хранения и как музейные специалисты сохраняют старинные предметы. Экспозицию дополняет серия видеороликов.
«В музее ребята смогут научиться быть хранителями и реставраторами: разглядывать детали, искать следы времени, понимать, как вещь жила. Концепция музея строится на интерактивном подходе, что позволяет знакомиться с историей через тактильный опыт и личное взаимодействие с экспозицией», — сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.