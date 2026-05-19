Школьникам в США подали землю на десерт во время благотворительного ужина

В школе Medomack Valley High в американском штате Мэн учеников старшей школы по ошибке накормили землей на благотворительном ужине по борьбе с голодом — трое подростков успели попробовать ее на вкус, приняв за десерт. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщила газета New York Post.
Инцидент произошел в школе, расположенной в городе Уолдоборо. На уроке естествознания ученики проводили эксперимент по изучению влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли в духовке, а затем поставили блюдо, накрытое фольгой, отдельно от остальной еды. Но во время подготовки к благотворительному ужину из-за спешки его перепутали с десертом и подали школьникам.
В заявлении школы, подписанном директором Линдой Пиз, говорится, что три ученика успели попробовать запеченную грязь, но «сразу поняли, что это было, и немедленно выплюнули». Администрация учреждения подчеркнула, что произошедшее было «досадной ошибкой, а не розыгрышем», и связалась с родителями пострадавших, передает газета.
