Школьникам в США подали землю на десерт во время благотворительного ужина

Инцидент произошел в школе, расположенной в городе Уолдоборо. На уроке естествознания ученики проводили эксперимент по изучению влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекли в духовке, а затем поставили блюдо, накрытое фольгой, отдельно от остальной еды. Но во время подготовки к благотворительному ужину из-за спешки его перепутали с десертом и подали школьникам.