В Москве с 2011 года построили более 560 км линий метро, МЦК и МЦД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 560 км линий метро, МЦК и МЦД построено в Москве с 2011 года, созданы метропоезда мирового уровня. Об этом заявил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках регионального отчетно-программного форума ЕР «Есть результат!».

Источник: РИА "Новости"

«Каждый год прибавляется и количество новых жителей, и количество автомашин, и так далее. И если мы будем стоять на месте, мы очень быстро вернемся к тому транспортному коллапсу, который мы наблюдали в 2010—2011 году. За это время мы построили 563 км линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, построили 1600 км дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, построенных в Москве за всю историю», — рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что в настоящее время построено уже 127 станций метро и МЦК — это крупнейшая метростройка за всю историю города и страны.

«Мы создали целую линейку новых видов транспорта. Это новые метропоезда мирового уровня, это новые трамваи, включая беспилотные трамваи. Троллейбусы и автобусы последовательно замещаются современными электробусами. Запущен и речной электротранспорт впервые в нашей стране и в мире», — рассказал Собянин.

