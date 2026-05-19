В Москве с 2011 года построили более 560 км линий метро, МЦК и МЦД

«Каждый год прибавляется и количество новых жителей, и количество автомашин, и так далее. И если мы будем стоять на месте, мы очень быстро вернемся к тому транспортному коллапсу, который мы наблюдали в 2010—2011 году. За это время мы построили 563 км линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, построили 1600 км дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, построенных в Москве за всю историю», — рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что в настоящее время построено уже 127 станций метро и МЦК — это крупнейшая метростройка за всю историю города и страны.
«Мы создали целую линейку новых видов транспорта. Это новые метропоезда мирового уровня, это новые трамваи, включая беспилотные трамваи. Троллейбусы и автобусы последовательно замещаются современными электробусами. Запущен и речной электротранспорт впервые в нашей стране и в мире», — рассказал Собянин.