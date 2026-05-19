Кардиолог предупредил о смертельной опасности популярной диеты

Кардиолог Франческо Ло Монако предупредил об опасности кетодиеты для сердца. По его словам, высокое содержание жиров в рационе повышает уровень «плохого» холестерина, а это прямая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Комментарий врача публикует Daily Mirror.
«Высокое содержание жиров в основе этой диеты может повышать в организме уровень ЛПНП, а это значит, что она не подходит людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем», — рассказал Ло Монако.
Даже при нормальном холестерине, по словам кардиолога, рост ЛПНП чреват осложнениями. Самой частой ошибкой худеющих он назвал слишком долгое соблюдение такого режима. Организм, лишённый углеводов, недополучает важные питательные вещества. Вместо кето врач советует присмотреться к средиземноморской диете — она сбалансированнее и не требует жёстких ограничений.
Кетогенную диету разработали в 1920-х годах для лечения эпилепсии. Позже её стали применять против ожирения. Основу рациона составляет жирная и белковая пища, углеводы урезают до 40 граммов в день. Организм переключают на получение энергии из жиров и белков вместо глюкозы.
