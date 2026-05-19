Великобритания разрешила импорт керосина и дизеля из российской нефти

Великобритания на бессрочной основе разрешила импорт дизеля и керосина, которые произведены из российский нефти в третьих странах. Об этом следует из лицензии, опубликованной на сайте Минфина Великобритании.
«Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: a) 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); b) 2710 19 21 (керосин)», — говорится в документе ведомства.
Отмечается, что соответствующая лицензия вступает в силу с 20 мая. При этом она является бессрочной, но будет пересматриваться в определенные моменты.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире стремительно сокращаются на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что энергетическая безопасность в мире невозможна без российских энергоносителей.