Любителям соевого мяса стоит знать важный нюанс: его переизбыток может сократить жизнь

Чрезмерное увлечение соей и замена такими продуктами нормальной еды может серьезно подорвать здоровье и даже сократить жизнь. Об этом со ссылкой на диетолога Елену Соломатину сообщает «Абзац».
Врач пояснила, что растительные аналоги мяса не дают человеку всех нужных микроэлементов. Их неправильное употребление ведет к проблемам с иммунитетом и нервами, особенно при больших нагрузках или генетических особенностях.
Соломатина уточнила, что дефицит железа и витамина B12 из-за такой диеты вызывает гипоксию, проблемы с психикой и кровотечения. Она добавила, что соя содержит фитоэстрогены, которые могут быть вредны для мужского здоровья, а избыток клетчатки мешает усваивать минералы.
Специалист подчеркнула, что без медицинского контроля и понимания своего организма такие эксперименты приводят к хронической усталости и раннему старению. Рацион должен быть грамотно составлен, иначе пострадает щитовидная железа.
Гастроэнтеролог Наталья Слюняева обратила внимание, что многие россияне считают, что питаются нормально, однако это не так. В качестве наибольшего заблуждения она выделила именно сахар и сладости.