Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любителям соевого мяса стоит знать важный нюанс: его переизбыток может сократить жизнь

Диетолог Соломатина: злоупотребление соевыми продуктами сокращает время жизни.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерное увлечение соей и замена такими продуктами нормальной еды может серьезно подорвать здоровье и даже сократить жизнь. Об этом со ссылкой на диетолога Елену Соломатину сообщает «Абзац».

Врач пояснила, что растительные аналоги мяса не дают человеку всех нужных микроэлементов. Их неправильное употребление ведет к проблемам с иммунитетом и нервами, особенно при больших нагрузках или генетических особенностях.

Соломатина уточнила, что дефицит железа и витамина B12 из-за такой диеты вызывает гипоксию, проблемы с психикой и кровотечения. Она добавила, что соя содержит фитоэстрогены, которые могут быть вредны для мужского здоровья, а избыток клетчатки мешает усваивать минералы.

Специалист подчеркнула, что без медицинского контроля и понимания своего организма такие эксперименты приводят к хронической усталости и раннему старению. Рацион должен быть грамотно составлен, иначе пострадает щитовидная железа.

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева обратила внимание, что многие россияне считают, что питаются нормально, однако это не так. В качестве наибольшего заблуждения она выделила именно сахар и сладости.