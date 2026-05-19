Беспрозванных: дефицит врачей в области нужно закрыть за два года

состоянии системы здравоохранения. Губернатор Алексей Беспрозванных поставил жёсткие сроки по решению кадровой проблемы и потребовал усилить контроль за лекарственным обеспечением.
За два года расходы на здравоохранение выросли почти на 29%. В 2025 году на отрасль направили 36,1 млрд рублей (+10,4% к 2024 году). В 2026 году выделили 42,1 млрд рублей (+16,6% к 2025 году).
В регионе работают 51 государственная медицинская организация, почти 11 тыс. медработников и 5,5 тыс. других сотрудников. В 2025 году дефицит врачей и среднего персонала снизился: более 400 медработников приехали по кадровым программам, 124 выпускника-целевика приступили к работе. Однако, по словам министра здравоохранения Сергея Дмитриева, целевое обучение рассчитано до 2031 года — за это время планируют привлечь 1 355 врачей.
«Мы не можем ждать столько времени. Выйти из дефицита до нормальной работы надо не позже, чем в течение двух лет, — заявил Беспрозванных. — Значит, надо рассмотреть какие-то новые, возможно, кардинально другие меры мотивации для привлечения медработников. Жду предложений по сокращению дефицита врачей, а также приоритетный график по покрытию узких специалистов в сельских округах. Необходимо сократить неудобства для жителей, когда им приходится ездить на приём к врачу в другие районы».
Средняя зарплата в здравоохранении в 2025 году составила 70,1 тыс. рублей — на 18,7% выше уровня 2024 года. Губернатор поручил проконтролировать выполнение планов повышения зарплат по всем категориям медработников.
В 2024 году на льготные лекарства направили 3 млрд рублей, в 2026 году — почти 4 млрд рублей. Беспрозванных потребовал создать как минимум месячный запас препаратов с учётом логистики и возможных сбоев у поставщиков. «Возьмите ситуацию на контроль, это ваша личная ответственность, — обратился он к министру здравоохранения. — В течение месяца жду доклад о принятых мерах».
Среднее время ожидания на линии в часы пик сократилось с 7 минут в январе 2025 года до 4,18 минут. Зарплата операторов выросла на 22,9%, укомплектованность штата — на 16%. По доле успешной записи пациентов на приём регион поднялся с 83-го на 22-е место в России.
В начале 2025 года доля жителей, удовлетворённых медицинской помощью, составляла 44,7%, по итогам года — 49,5%. «Этого мало, — сказал губернатор. — Будем ставить перед собой амбициозные цели: необходимо стремиться к 100 процентам».
В 2025 году в Калининградской области открыли 14 модульных ФАПов (помощь получили более 10 тыс. человек), новое отделение детской поликлиники и взрослую поликлинику после реконструкции. В планах — модульная женская консультация в Гвардейском районе, строительство корпусов Багратионовской ЦРБ и межрайонного медико-диагностического центра в Советске.
На дооснащение 38 медучреждений направили 2,2 млрд рублей, закупили около 10 тыс. единиц оборудования. В областной больнице установили КТ, в Межрайонной больнице № 1 — МРТ. В 2026 году МРТ появится в Гусевской ЦРБ, КТ и ангиограф — в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.
При поддержке губернатора приобрели 12 автомобилей скорой помощи. Всего с 2025 года закупили 20 машин.
В сельской местности на базе пяти больниц организованы амбулаторные отделения «Женская консультация». Внедрены выездные методы работы: проекты «Калининградская область — здоровье в каждый дом!» и «Калининградская область — здоровый регион» с использованием передвижных медицинских комплексов. В 2025 году такую помощь получили более 10 тыс. сельских жителей.
Беспрозванных поручил усилить профилактическую работу в округах, особенно в больших по площади, чтобы охватить диспансеризацией как можно больше людей.
В 2025 году в якорных медучреждениях внедрили около 40 высокотехнологичных методик. В медицинскую сферу интегрированы мессенджер MAX и технологии искусственного интеллекта для повышения точности диагностики.