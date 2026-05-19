В Белоярском районе Югры организовали ярмарку вакансий с VR-зоной

Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» прошла в «Добро. Центре» Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие состоялось по нацпроекту «Кадры», сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Мероприятие объединило соискателей и восемь работодателей района, которые представили 51 вакансию. Среди участников — «Северавтодор», Белоярская районная больница, многофункциональный молодежный центр, полиция, аэропорт Белоярский и другие организации.
Помимо прямых встреч с кадровыми службами для гостей подготовили дополнительные форматы. Так, для них провели мастер‑класс по приготовлению мармелада, а зона «VR‑путешествие в мир труда» позволила с помощью очков виртуальной реальности погрузиться в разные профессии и увидеть их изнутри.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.