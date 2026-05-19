«Люди выбирают быстрый дофамин»: как развивается fashion-индустрия

• [03:25] Старение населения меняет индустрию.
• [08:35] Ускорение цикла производства.
• [10:40] Борьба онлайна и офлайна.
• [18:55] Бум российских брендов.
• [21:10] Люди экономят на одежде.
• [25:40] Флагман мужской одежды.
• [23:40] Лидеры стагнирующего рынка.
Глобальных изменений на мировой арене не наблюдается. Тренд в сторону развития азиатского рынка, заложенный более десяти лет назад, применения технологий, включая ИИ, — уже не будущее, а настоящее, отметил эксперт в сфере управления бизнеса fashion retail Дмитрий Мун на Радио РБК. В Европе и Америке наступила эра коллабораций, а бренды задумываются не о привлечении трафика, но и о том, как сделать одежду частью комьюнити.
Выход компании Henderson на биржу позволил инвесторам поверить в fashion-ретейл, а российская индустрия пришла к осознанию, что этот рынок живой, капитализируемый и у него есть своя ниша, добавил эксперт.
В индустрии происходит переход к fast fashion и ultra-fast fashion: период времени от разработки дизайна до появления в магазине сокращается, следовательно, значительно сокращается операционный цикл, рассказал ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Александр Самуйлов. Быстрой оборачиваемостью и низкими ценами отличаются такие бренды, как Inditex, Uniqlo и H&M.
Отечественный рынок во многом следует за мировыми тенденциями. Практически половина рынка одежды в России приходится на маркетплейсы и эта доля продолжит расти в дальнейшем, считает аналитик.