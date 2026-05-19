В Ростове продолжается благоустройство «Кленового дворика»

На площадке будущего сквера было высажено 30 молодых деревьев. Там, где ранее располагалась заброшенная территория, теперь растут клёны, липы, ивы и сливовые деревья. Параллельно ведётся монтаж детской площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также формируется контур пешеходных аллей, которые соединят газоны и зелёные насаждения.