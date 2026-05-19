В Ростове продолжается благоустройство «Кленового дворика»

В Кировском районе продолжается создание общественного пространства «Кленовый дворик» по адресу ул. Социалистическая, 129. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
На площадке будущего сквера было высажено 30 молодых деревьев. Там, где ранее располагалась заброшенная территория, теперь растут клёны, липы, ивы и сливовые деревья. Параллельно ведётся монтаж детской площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также формируется контур пешеходных аллей, которые соединят газоны и зелёные насаждения.
В сквере появятся цветочные клумбы круглой формы, удобные скамейки и стильные солнцезащитные навесы. Для вечернего времени предусмотрена современная система уличного освещения.
По границе зоны отдыха планируется высадить виноград: согласно дизайн-проекту, лоза со временем образует живописную живую изгородь. Кроме того, торцевую часть стены соседнего здания, выполненную из кирпича, украсит художественная роспись — мурал.
Завершить все работы и открыть сквер для посетителей планируют в сентябре 2026 года. Идея преобразовать место снесённого аварийного здания в зелёную зону отдыха была выдвинута губернатором Ростовской области Ю. Б. Слюсарем. Название «Кленовый дворик» было определено жителями Ростова-на-Дону в ходе онлайн-голосования.