Дюмин напомнил, где рождаются легенды спорта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин поблагодарил российских учителей физкультуры, напомнив, что легенды спорта рождаются в школьных спортивных залах.
В Тульской области в рамках Всероссийского Съезда учителей физкультуры прошло совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям «Физкультура и спорт» и «Кадры». Тема — кадровая политика в области физической культуры и спорта.
Он добавил, что проблемным вопросам необходимо уделить пристальное внимание и представить проработанные предложения по их решению главе государства.
«Легенды спорта рождаются в школьных спортзалах. Эти таланты находит учитель физкультуры, который становится для них первым тренером. Именно вы закладываете основу здоровья нации и её будущих побед на международной арене. Cпасибо вам за ваш труд на благо России», — отметил Дюмин, комментируя итоги заседания.
Он отметил, что тема кадрового обеспечения актуальна для всех отраслей, и в том числе — для сферы физической культуры и спорта. Как подчеркнул помощник президента, в регионах ведётся большая работа для её развития: открываются ледовые арены, бассейны, ФОКи, спортивные площадки в парках и дворах.
«Однако остаются нерешённые вопросы. Среди них: уровень и эффективность системы оплаты труда, поддержка молодых специалистов, наличие необходимой инфраструктуры и оборудования, дефицит актуальной управленческой и методической информации. Это показал и опрос учителей физкультуры со всей России, который недавно провёл Народный Фронт», — сказал помощник президента.