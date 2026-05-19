Россиянам рассказали, что грозит за скрытую съемку женщин в транспорте

Юрист Тургунбой Зокиров обратил внимание, что российское законодательство напрямую не запрещает нахождение в парке в купальнике или с обнаженным торсом, если человек своим поведением не нарушает общественный порядок. При этом в ряде случаев это могут расценить как хулиганство. Его слова приводит 360.ru.