В Казани отремонтируют участок улицы Максимова

Участок улицы Максимова отремонтируют в Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы пройдут на отрезке протяженностью 400 м от улицы Челюскина до Ленинградской, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Специалисты уже выполнили демонтаж канализационных люков, фрезерование асфальтобетонного покрытия, замену бордюров и устройство выравнивающего слоя. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя из высокопрочного асфальтобетона.
Параллельно приведут в порядок тротуары. Кроме того, для повышения безопасности установят четыре дорожных знака, нанесут разметку и смонтируют пешеходные ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.