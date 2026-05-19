ИКИ РАН: Луну, Венеру и Юпитер можно будет наблюдать рядом на ночном небе

На ночном небе в ближайшие три дня можно наблюдать необычное явление — Луна, Венера и Юпитер будут видны вместе. Об этом говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Не теряйте сознание от красоты. Это просто Луна, Юпитер и Венера собрались вместе на небе. Луна, жалко, не полная, правда, будет — так, серпик», — сообщает пресс-служба лаборатории.
Ученые отмечают, что увидеть три небесных тело рядом на небе можно будет сразу после заката солнца.
Ранее KP.RU сообщал, что ученые Института космических исследований РАН рассказали о формировании новой активной области на Солнце. Согласно заявлению специалистов, за последние сутки было зарегистрировано около 15 солнечных событий, связанных с активность группы пятен на северо-восточном краю солнечного диска.