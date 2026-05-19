Миграционная служба взяла под контроль ситуацию с блогером Черкашиным

Миграционная служба МВД проконтролирует ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли трудности при продлении срока временного пребывания на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

«Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию», — сообщает ведомство. По данным ТАСС, в сообщении речь идет о блогере Иване Черкашине.

РБК направил запрос в МВД России.

Черкашин работает токарем. В своем блоге в соцсетях он рассказывает о своих буднях и публикует юмористические видео на тему профессии.

О своей проблеме Черкашин рассказал накануне в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Он родом из Казахстана. В декабре 2025 года ему понадобилось ненадолго выехать из России и въехать обратно, чтобы обновить миграционную карту. При продлении трехмесячной регистрации Черкашин предъявил договор с работодателем, чтобы получить статус трудового мигранта.

Однако документ, по словам блогера, не внесли с базу, из-за чего Черкашин стал числиться как вновь прибывший и попал в реестр контролируемых лиц. Это повлекло блокировку счетов и угрозу выдворения по истечении срока регистрации 12 июня с запретом на въезд на пять лет.

«Я ходил в МВД. Сотрудники сами подтвердили: трудовой договор в базе есть, это ошибка. Но исправить ее не могут. Очереди, талоны, переносы», — написал он.

На ситуацию с Черкашиным обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала МВД пересмотреть решение. «Такие люди нам нужны. А отправить домой всегда найдется кого — “ценных” специалистов, действительно нарушающих закон, у нас в каждом городе пруд пруди», — написала она.

