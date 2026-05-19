Группа «Моя Мишель» станет хедлайнером «Золотой хохломы» в Семенове

XXII Международный фестиваль «Золотая хохлома» пройдет в Семенове 20−21 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Главная тема фестиваля — «110 лет в руках мастеров». Она приурочена к юбилею основания школы художественной обработки дерева. Именно с этой школой связана история фабрики «Хохломская роспись».
Хедлайнером мероприятия станет группа «Моя Мишель». Также на сцене выступят другие российские исполнители и коллективы. Кроме этого, для гостей подготовят ярмарку, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы.
