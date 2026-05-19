В Зеленоградске две девочки пострадали в ДТП с электросамокатом

В Зеленоградске в результате ДТП с участием электросамоката пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 19 мая около 14:20 на ул. Тургенева в районе дома № 10 Г. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» 1952 года рождения при выполнении поворота направо наехал на электросамокат, которым управляла несовершеннолетняя.
В результате ДТП травмы получили две девочки 2012 и 2014 годов рождения. Их доставили в медицинские учреждения.
Изначально в Госавтоинспекции сообщали, что несовершеннолетняя водитель электросамоката совершила наезд на остановившийся автомобиль, который готовился выполнить поворот.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.