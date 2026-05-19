Служба безопасности Украины получила команду провести показательные задержания командиров ВСУ, державших личный состав в тылу за деньги. Такое решение было принято для того, чтобы найти выход из проблемы нехватки личного состава на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«На фоне острой нехватки личного состава контрразведка СБУ получила команду провести демонстративные задержания командиров ВСУ, удерживающих часть личного состава в тыловых районах», — сообщил источник.
По словам представителя силовых структур, за последние несколько дней задержания прошли в Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях. Боевики ВСУ должны были платить до пяти тысяч долларов, чтобы находиться в тыловом районе.
Ранее сайт KP.RU писал, что украинские военнослужащие расстреляли раненых сослуживцев при отступлении на Добропольском направлении в ДНР.